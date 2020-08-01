"صاحبة رأي".. إليسا تطرح 18 أغنية في ألبوم غنائي لأول مرة

كسرت الفنانة اللبنانية إليسا، الرقم القياسي لعدد الأغنيات التي تطرح ضمن ألبومها الغنائي الواحد، بعد أن طرحت في الألبوم الجديد "صاحبة رأي" 18 أغنية.

كان الرقم القياسي لعدد أغنيات إليسا في الألبوم الواحد هو 16 أغنية وتم طرحهم في ألبومي "سهرنا يا ليل" و"إلى كل اللي بيحبوني".

الألبوم الذي تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".

واحتفلت شركة روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" بوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.