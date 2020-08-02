استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء خلال العيد

رغم انتهاء الموجة 16 من «حق الشعب» رسمياً، واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، أمس، فكثفت محافظة البحيرة أعمالها لمنع استغلال إجازة العيد فى ارتكاب أى تعديات جديدة، مع إزالتها فى المهد، ما أسفر عن إزالة 17 تعدياً على مساحة 1237 متراً مربعاً فى مركزى إدكو وأبوحمص.

لجان المصالحات تواصل عملها بالمنوفية

فى المنوفية، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولى حماية الأراضى فى مديرية الزراعة، بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية، والمتابعة المستمرة خلال إجازة العيد، بهدف التصدى لأى تعديات، والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية فى المنوفية من إزالة فورية لتعدٍّ على مساحة 100 متر مربع من الأراضى الزراعية فى عزبة غيط شبرا بمدينة الباجور، وتنفيذ 5 إزالات فورية لتعديات على مساحة 363 متراً مربعاً من الأراضى الزراعية فى قريتى إصطبارى وكفر البتانون بشبين الكوم، و3 تعديات على مساحة 550 متراً مربعاً فى منطقتى جيرم وعرب الرمل بقويسنا.

وواصلت لجان التصالح فى مخالفات البناء عملها فى جميع الوحدات المحلية بالمنوفية خلال أيام عيد الأضحى، واستقبال طلبات المواطنين، وتحصيل مقابل جدية التصالح البالغة 25% من قيمة المخالفة، كما شهدت المراكز والوحدات القروية وجوداً مكثفاً للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة الحامول فى كفر الشيخ حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، ما أسفر 34 قرار إزالة، شملت هدم هناجر وأسوار على مساحة 4 آلاف متر مربع، وحسب بيان صحفى للمحافظة، «استهدفت الحملة المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات لتقنين الأوضاع، أو لم تستكمل سداد رسوم الفحص والمعاينة».

فى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد إن جهود المحافظة لإزالة التعديات خلال أيام العيد، أسفرت عن إزالة 18 تعدياً على أملاك الدولة فى قرى ساحل سليم، واسترداد 20 فداناً من الأراضى الزراعية، و900 متر مربع من أراضى البناء.