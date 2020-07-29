"حق الشعب": استرداد 2000 متر فى بني سويف.. وإنهاء 19 تعدياً بسوهاج

كثفت الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، اليوم، تزامناً مع المتابعة المستمرة من قبل المحليات لمنع أى تعديات، وإيقاف البناء المخالف فى المهد، ضمن أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية وتأكيداً لهيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «إدكو، إيتاى البارود، أبوالمطامير» فى البحيرة عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 1389 متراً مربعاً، بينها 5 حالات تعدٍ وبناء مخالف على أملاك الطرق بمساحة 279 متراً بنطاق الوحدة المحلية بقرية «صفط الحرية»، التابعة لمدينة إيتاى البارود، فضلاً عن تنفيذ قرار إزالة بمساحة 1000 متر بإدكو، وإزالة فورية فى المهد تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بمساحة 110 أمتار بأبو المطامير عبارة عن أسوار طولية وعرضية وقواعد خرسانية.

وشنت محافظة سوهاج حملة مكبرة برئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإزالة التعديات على الأراضى، أسفرت عن تنفيذ 19 قرار إزالة شمل «18 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بإجمالى فدان، و14 سهماً، و15 متراً».

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 2080 متراً بشارع طريق الفيوم الجديد، بواقع 5 حالات على 2010 أمتار أرض ملك الوحدة المحلية، وحالة واحدة على مساحة 70 متراً من أرض تابعة للأوقاف، ضمن الموجة السادسة عشرة من حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ببنى سويف.