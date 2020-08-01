"محلية مغاغة" تعلن تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء في إجازة العيد

هنأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، في شمال محافظة المنيا، الأهالي بعيد الأضحي المبارك، وأكدت تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء طوال أيام إجازة العيد.

ذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية، أن المركز التكنولوجي يعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لاستقبال طلبات التصالح فى البناء المخالف، ودعت الوحدة المحلية، المواطنين بسرعة التقدم لقانون التصالح في البناء المخالف وذلك حفاظاً على الممتلكات الخاصة.