غرق واعتداء.. 4 حوادث للأطفال في ثاني أيام عيد الأضحى

حوادث عديدة للأطفال شهدها اليوم الثاني من عيد الأضحى، تنوعت ما بين الغرق أو الاصطدام بسيارة أو الاعتداء بالضرب، ففي صباح ثاني أيام العيد، عثر أهالي نجع العوابد، بمنطقة الكرنك الجديدة، وسط الأقصر، على جثة الطفل "زياد"، بمياه ترعة، وذلك بعد مرور نحو 24 ساعة من رحلة البحث عنه، حيث أعلنت عائلته عن اختفائه، وبعد بحث رجال الشرطة عثر عليه.

ومن خلال التحقيقات تم الوقوف على وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

لم تكن هذه هي حادثة الغرق الوحيدة لطفل في ذلك اليوم، ففي القليوبية تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل عمره 12 عاما، عثر عليها في نهر النيل، ورجحت الأجهزة الأمنية أنه كان يسبح فى النيل وغرق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

حادثة أخرى لطفل وقعت بمحافظة الدقهلية، إذ لقي طفل يدعى "عادل عيسى إبراهيم، 10 سنوات، مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة نقل قمامة حمولة 10 أطنان تابعة لمجلس مدينة المطرية تحمل أرقام "7612 د ط ب"، وتحفظت مباحث المركز على سائق السيارة ويدعى "أسامة م. ا"، وكذا السيارة بمركز الشرطة على ذمة تصرفات النيابة.

كذلك اعتدى عامل في مجال المعمار على طفل جيرانه بواسطة العصى بالضرب الوحشي، حيث أوضح والده في البلاغ أن نجله كان يلهو بطائرة ورقية وعن طريق الخطأ سقطت في منزل المتهم، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده باستخدام عصا خشبية وماسورة مياه بقصد تعذيبه، حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله في حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثاته أنقذوه، ثم فر المذكور هاربا.