مستشفى فرشوط بقنا للعزل صفر كورونا لليوم الثاني

أعلن مستشفى العزل بفرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، تسجيل صفر حالات كورونا، لليوم الثاني على التوالي منذ تحويله إلى عزل في الأول من يونيو الماضي.

ونشر المستشفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله.. اليوم الثاني على التوالي صفر حالات بالقسم الداخلي مستشفى فرشوط للعزل.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعلن أمس الجمعة أن مستشفى فرشوط للعزل سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خروج أخر 3 حالات من المستشفى صباح اليوم موضحا أنه تم تعافي وخروج 273 حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.