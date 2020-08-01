موعد نتيجة الثانوية العامة 2020.. وإعلان قائمة أسماء الأوائل

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 ورابط الحصول عليها من أبرز ما يبحث عنه أولياء الأمور والطلاب الذين أنهوا لتوهم المرحلة الثانوية، والتي تُعد من أهم مراحل الطالب في حياته الدراسية، والتي يقرر على أساسها مصيره بالحياة الجامعية ومنها إلى سوق العمل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح سابق، لـ"الوطن"، إنّه من المقرر أن يُجرى الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2020 ثانِ أيام العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تنتهي يوم الاثنين 3 أغسطس.

إذ من المقرر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، وتُعلن رسميًا يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

وفي تصريح لـ"الوطن" قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة ستبدأ بإبلاغ أوائل الثانوية العامة رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن يتم اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإبلاغم في اليوم نفسه، ليتم إعلانها رسميًا يوم الأربعاء.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة أعلى من العام الماضي

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، إنّه ليس هناك أي مؤشرات لزيادة أو نقصان في أعداد أوائل الثانوية العامة عن العام الماضي، بسبب عدم الانتهاء من القائمة النهائية للطلاب الأوائل هذا العام، إذ سيجرى تجميع الأوائل في جميع كنترولات الثانوية العامة ليجرى إرسالها إلى الوزارة، علمًا بأنّه سيجرى إغلاق جميع الكنترولات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتستأنف عملها عقب انتهاء الإجازة.

تنسيق الثانوية العامة 2020

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه من المقرر استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لعام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يكون ذلك بمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والموجودة بالمدينة الجامعية للطلاب في جامعة عين شمس.

وقال السيد عطا المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّه لا يوجد أي تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي وستظل كما هي، سواء فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات المعادلة "العربية، الأجنبية" أو القبول بالكليات أو غير ذلك من القواعد.

نصائح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

وأضاف عطا أنّ الموقع الخاص بتسجيل اختبار القدرات يفتح أمام الطلاب لمرة واحدة ولفترة محددة، إذ يجب دفع رسوم الاختبار الخاصة بكل كلية يرغب الطالب في أداء اختبارات لها، ولا يحق للطالب أن يقوم بحجز اختبار قدرات لعدد من الكليات في ذات التخصص.

وتابع عطا بأنّ الطالب عليه أن يختار الكليات للتخصص الواحد في أثناء تسجيل الرغبات، بمعنى إذ كان الطالب يرغب في الالتحاق بكلية الطب فيجب عليه أن يسجل في كليات الطب في جميع الأماكن حتى وإن كانت بعيدة عن محل سكنه، حتى يستطيع التحويل لأقرب جامعة في محيطه الجغرافي، مناشدًا الطلاب بأن يقوموا بتسجيل 75 رغبة كاملة وعدم ترك أي رغبات فارغة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ولمعرفة النتيجة يمكنك بالدخول إلى صفحة عرضها من موقع الوطن: نتيجة الثانوية العامة 2020.