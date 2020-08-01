أوائل الثانوية العامة 2020.. خبير يوضح فن اختيار هدية الطالب المتفوق

أوائل الثانوية العامة 2020 لحظة ينتظرها الآلاف بالبيوت المصرية ليلة اعتماد النتيجة الرسمية، يعقبها لحظات فرح واحتفالات عارمة بعد عام من التعب والاجتهاد يتسارع بعدها الآباء لتقديم الهدايا لهم تقديرا لجهدهم وفرحا بما حققوه من نجاح، كلُ حسب استطاعته المادية لإسعاد أبنائهم وتهيئتهم لمرحلة علمية جديدة.

الهدية أحد المفاتيح الذهبية للقلوب وسنة حسنة عن الرسول، والهدايات التي يقدمها الآباء للأبناء للتحفيز للخطوات المقبلة ونوع من التدعيم والتقدير لنجاحهم وتفوقهم بعد رحلة عناء مع العملية الدراسية، وبحسب قول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية وخبير تحليل السلوك الاجتماعي، ذلك ينمي رصيد الحب بيننا وبين أولادنا.

معايير مختلفة يجب أن يراعيها الآباء لاختيار هدية أبنائهم من أوائل الثانوية العامة، وبحسب حديث هندي لـ"الوطن"، يجب أولا أن تتناسب مع العمر الزمني للطالب، أي تناسب احتياجه ويفضل أن تكون هدية نافعة له، كأن يستكشف الأهل ميول الابن ورغباته أولا لاختيار الهدية لتناسب هوايته، على سبيل المثال إذا كان الطالب حاصلا على مجموع الطب يمكن للأهل شراء بالطو الطب أو سماعة الطبيب لتمثل له ذكرى لنجاحه وتفوقه عند استخدامها في الكلية.

هندي: يجب اختيار هدية غير تقليدية

كلما كانت الهدية مبتكرة كلما كانت أكثر أثرا في نفس الأبناء، ويجب الاهتمام بتغليفها بشكل جميل كقيمة معنوية جذابة للهدية، "من الأفضل نقدمها في مفاجأة في التوقيت وأسلوب عرض الهدية أو نحطها في مكان مفاجئ" ليترك أثرا في نفس الطالب أو الطالبة، بحسب تعبير هندي تحليل السلوك الاجتماعي.

ونصح هندي الآباء بالابتعاد عن شراء الهدايا التقليدية مثل شراء أدوات منزلية للبنت لاستخدامها حين زواجها، لأنه بذلك تفتقد الأسرة اجتهادها في إسعاد الابنة المتفوقة.