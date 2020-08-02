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السبكي بعد نجاح فيلمه الأخير "صاحب المقام": الحمد لله

كتب:

ضحى محمد
03:06 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
فيلم صاحب المقام

فيلم صاحب المقام

نشر المنتج أحمد السبكي صورة جديدة له مع بوستر فيلمه الجديد "صاحب المقام"، والذي طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وعلق على البوستر قائلاً، "الحمد لله"، وذلك بعد إشادات الجمهور بالفيلم منذ طرحه.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

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