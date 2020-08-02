"المحليات" تواجه 30 ملفا خلال الفترة الراهنة.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع أكثر من 30 ملفا بمختلف المحافظات على مدار الساعة خلال الفترة الراهنة وذلك لضمان استقرار الأمور وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الوضع مستقر بكل المحافظات، ويتم التعامل مع أى أزمة فى وقتها وحل أى مشكلة على الفور ومن تلك الملفات التى يتم متابعتها مع الوحدات المحلية بالمحافظات.

- توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة

- وجود مخزون من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز

- متابعة سلامة وجودة المواد الغذائية بالمحلات والأسواق

- التعامل مع التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأى مخالفة

-متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا

- استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد.

- التعامل مع الطوارئ والأزمات على الفور

- ضمان تشغيل المخابز خلال فترات الإجازة

- انتظام سير المواصلات دون تلاعب فى التعريفة

- استمرار عمل لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

-متابعة غلق المحلات والكافيهات والمطاعم فى المواعيد المقررة