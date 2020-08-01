"صحة البحر الأحمر" تقود حملة تطهير للمستشفيات لمواجهة كورونا في العيد

شنت فرق مكافحة الأمراض المتوطنة بمدن البحر الأحمر، اليوم، عدة حملات للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير برئاسة الدكتورة نصره سعد مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم وذلك خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وقامت الفرق بمدينة الغردقة برش وتطهير وتعقيم مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان مديرية الصحة والإدارة الصحية بالغردقة والمركز الحضرى والوحدة الصحية بالاحياء والمعمل المشترك ومنطقة التقوى ومنطقة الإذاعة والتلفزيون ومنطقة ابوعشرة خلف الجبل ومنطقة الهلال والسوق والسلخانة.

وفي مدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مستشفى رأس غارب ومنطقة العبور وخلف مدرسة الساعاتى ومدرسة أحمد عبدو ووحدة الأمل الصحي، والرعاية الصحية بغارب ومنطقة بلوكات الـ100وحدة ومنطقة الحراجية والمجمع.

وبمدينة سفاجا، تم تطهير وتعقيم مستشفى سفاجا والإدارة الصحية ومنطقة الكيلو 8 وعمارات أبوالنصر ومنطقة الإذاعة والتلفزيون ومنطقة زرزارة خلف السلخانة وعمارات العرايشى والسلخانة.

وبمدينة القصير تم تطهير وتعقيم وترصد حشرى ورش بمنطقة الأمل ومستشفى القصير وديوان الإدارة الصحية ومنطقة المدينة الصناعية.

وبمدينة مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم وعمل مكافحة متكاملة بمستشفى جراحات اليوم الواحد ومبنى الإدارة الصحية ومركز طب الأسرة وبلوكات خلف المستشفى وحماطه وابوغصون والعرايشى.

وبمدينة الشلاتين ومدينة حلايب تم عمل ترصد حشرة وتطهير بمستشفى الشلاتين المركزى ومنطقة الصيادين والمجزر اللآلى.

واكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى اليوم على الانتهاء من تطهير 1269خزان ومحطة أرضية بالاضافة الى عمل حملات التوعية للمواطنين و إجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة.

ووجه مرعي على نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة. مؤكدا بوضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة.