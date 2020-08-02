أنوشكا: غنيت "تحيا مصر" بكبرياء لأن بلدنا كبيرة ورايتها شامخة

قالت الفنانة أنوشكا، إنها قررت غناء أغنية "تحيا مصر" والتي قامت بغنائها في إحدى حلقات برنامجها "صالون أنوشكا" والمذاع على فضائية "DMC"، فور عودة تنظيم الحفلات مرة أخرى والتي تتوقف حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت "أنوشكا" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها قد استشعرت كلمات الأغنية التي قامت بغنائها في الحلقة التي استضافت فيها أسرة أحد شهداء القوات المسلحة بالبرنامج، موضحه أن قد استشعرت كلمات الأغنية بقوة وهي التي ذكرتها بأيام طفولتها في المدرسة، عندما كانت تتشاجر وزميلها حول أي منهما سيقوم بحمل علم مصر في الطابور الصباحي.

وأكدت أنها قد ظهرت وهي تؤدى الأغنية بكبرياء وشموخ، وذلك لكون مصر دولة كبرى تستحق الغناء لها بتلك الطريقة، مشيرة إلى أنه من الجيد استعادة الأغاني الوطنية وإنتاج أعمال درامية جديدة على غرار مسلسل "الاختيار" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي لتجسيد الملاحم التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية: "دى رسالة ولازم الشباب يشوف بنفسه ما يحدث من بطولات للقوات المسلحة والشرطة لحماية حدود الدولة".