محافظ الغربية يكرم 7 أسر شهداء القوات المسلحة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الثلاثاء، عدد 7 أسر من أسر شهداء القوات المسلحة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعقيد أيمن فكرى المستشار العسكري بمحافظة الغربية.

ثمن محافظ الغربية دور القوات المسلحة المصرية وجهودها المضنية في الدفاع عن أرض الوطن وحماية مقدراته حفاظا على أمنه واستقراره .

وقال الدكتور طارق رحمى، إن تكريم الشهداء يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لمحافظة الغربية تجاه أبطالها البواسل اللذين جادوا بأرواحهم فداء لمصرنا الغالية لتبقى رايتها عالية خفاقة ، مؤكدًا أن محافظة الغربية لن تنسى أبدا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم وتنفيذ مطالبهم تخليدا لذكراهم.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بتكريم محافظ الغربية، قائلين "فخورون بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، وهذا أقل شىء ممكن أن يقدم للوطن فنحن جميعا فداء له".

شمل التكريم أسرة الشهيد عقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله شامة، والشهيد ملازم أول طيار محمد ابراهيم الصباغ، والشهيد ملازم أول فنى أحمد ابراهيم معتوق، والشهيد رقيب متطوع كمال حسين ضبش، والشهيد عريف متطوع إبراهيم أحمد ماهر الشناوى، والشهيد جندي محمد صلاح عرفة، والشهيد مجدي جمال محمد الحارون.