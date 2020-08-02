"علاء الدين" تنعش المسرح: حفلتان وإقبال جماهيري

بعد غياب أكثر من خمسة أشهر استأنفت مسرحية «علاء الدين» للفنان أحمد عز عروضها الجماهيرية على مسرح كايرو شو، بمدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة السادس من أكتوبر، وقد جاءت البداية أمس الأول، مع أول أيام عيد الأضحى قوية، حيث شهدت إقبالاً كبيراً على حجز تذاكر العرض، مما جعل إدارة كايرو شو تنظم حفلين يومياً للمسرحية (ماتينيه وسواريه) لاستيعاب ما يمكن استيعابه من طلبات الحجز.

وأكدت إدارة المسرح أنها ملتزمة بنسبة الإشغال المسموح بها فى المسرح، وهى 25%، وسيستمر ذلك طوال أيام عيد الأضحى، كما قررت الإدارة فتح باب الحجز للأسابيع التالية مع استمرار الإجراءات الاحترازية المشدّدة التى يتم تطبيقها فى مسرح كايرو شو المجهّز بجميع وسائل وأدوات الوقاية الصحية والتعقيم.

يشارك أحمد عز فى بطولة المسرحية الاستعراضية الكوميدية، الفنانون محمد ثروت وتارا عماد وسامى مغاورى وهشام إسماعيل وكريم عفيفى ومحمد جمعة، وهى من إخراج مجدى الهوارى.

يذكر أن إدارة «كايرو شو» أقامت مؤخراً عرضاً خاصاً لأسر شهداء الشرطة والجيش المصرى، فى وقت الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وكان «عز»، قد صرح، لـ«الوطن»، بأنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد اجتماعى وما إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظاً على الجمهور المتردد على المسرح فى ظل تفشى فيروس كورونا.