ركاب قطارات السكة الحديد الجديدة: سريعة ومريحة عن العربات القديمة

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم، أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية بخطوط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس و"القاهرة - أسيوط" و"القاهرة - سوهاج"، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى، حيث تم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر هذه القطارات اليوم بنسبة 150% مقارنة بالقطارات الحالية المماثلة فى الدرجة.

سيد رجب، أحد ركاب القطارات الجديدة، والتي كانت من خط "القاهرة – أسيوط"، يروي لـ"الوطن"، أنه اعتاد ركوب القطارات بصفة مستمرة بحكم عمله في القاهرة وإقامة أسرته في أسيوط، ولكنه تفاجأ تلك المرة بالشكل الجديد للعربات الروسية التي كانت ذات موصفات عالمية.

موصفات عديدة للعربات الجديدة ذكرها "رجب"، وهي أن الكراسي أكثر راحة عن العربات الأخرى، كذلك التكيفات وفتحات التهوية تعمل بشكل ممتاز مما يمنع الاختناق أو الشعور بالحرارة المرتفعة، كما أنها أكثر سرعة من القطارات الأخرى وبالتي يوفر من الوقت ومجهود السفر.

راكب آخر في ذات القطار يدعي محمد حسن، أكد على التغير الكبير بين العربات الجديدة والقديمة التي اعتاد ركوبها لسنوات، حيث يمتاز بالسرعة المناسبة التي تجعل وقت السفر أقل "ودي اكثر حاجة تهمني والهويات شغال كويس اوي وده يعني مش هيكون فيه اختناق".

كذلك توجد مسافات مناسبة بين الكراسي وبعضها البعض مما يمنع أي تخبط بين الركاب وبعضهم البعض، وإتاحة مساحة مناسبة لكل شخص للجلوس في مكانه الخاص دون أي مضايقات من الركاب الأخرين.