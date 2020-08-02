قبطي يذبح أضحية العيد ويوزع اللحم: أي حد يحاول يوقع بيننا مش مصري

قال روماني أبوذكري، قبطي يذبح أضحية العيد ويوزعها على الأهالي في الجيزة، إن ما قام به جاء في إطار مشاركته للمواطنين المسلمين في منطقته، غير أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة في مصر ومنها التلاحم بين عنصري المجتمع.

وأضاف "أبوذكري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية، أن ذبحه للأضحية قد أشعره بفرحة مشاركة المسلمين من جيرانه: "كل ما في الموضوع اني حبيت أشارك أخونا المسلمين فرحتهم وحبينا نعمل حاجة حلوة لمنطقة العمرانية".

وأوضح أن المسلمين قد شعروا بالسعادة أيضا لما قام به، حيث وبذلك التصرف أرسل رسالة بأنه لا فارق بين المسلم والمسيحي: "هي دي مصر، وأي حد بيحاول يوقع بين المصريين هو مش مصري".