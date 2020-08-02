طقس اليوم الأحد 2-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والسواحل الغربية نهارا، مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة على السواحل الغربية ونشيطة على أقصى الغرب.

وفيما يخص حالة الجو ليلا، يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا، وأن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس الأحد، شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.