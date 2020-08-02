إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بينهم بقرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية أولاد نصير انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "محمود.ع.ا" 30 عاما عامل مصاباً اشتباه كسر بعظام الجمجمة، "منتصر.ع.ا" 35 عاما عامل مصاباً جروح متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، "عوض.خ.ع" 52 عاما نجار مصاباً جرح رضي بفروة الرأس.

وطرف ثان "جابر.ع.ا" 45 عاما عامل مصاباً بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، "مصطفي.ج.ع" 18 عاما طالب مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، "البدري.ا.ع" 55 عاما نجار، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حررت المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.