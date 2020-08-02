جامعة بنها تتقدم 109 مراكز عالميا بتصنيف ويبومتركس الإسباني

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة 109 مراكز على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني، حيث احتلت المركز 1613 بين أكثر من 30 ألف جامعه شاركت بالتصنيف، وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيد من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وأشار السعيد، إلى أن هذا التقدم الذي حققته جامعة بنها جاء نتيجة تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين والإداريين على مختلف المستويات، لتحقيق مكانة متميزة لجامعة بنها على المستويات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى مؤسسات التعليم في مصر وعددها 70 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية تخضع للتقييمات العالمية بهذا التصنيف.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الترتيب جاء استمرارا لحرص الجامعة على استمرار التميز في هذا التصنيف بإصداراته المختلفة، والتي بدأت منذ عام 2011، وكانت النتيجة معبرة عن ذلك حيث قفزت الجامعة 109 مراكز في الترتيب العالمي في إصدار يوليو 2020 مقارنة بالإصدار السابق لنفس العام لشهر يناير 2020، حيث جاءت جامعة بنها عالميا بالمركز 1613 ما بين أكثر من 30 ألف مؤسسة تعليم عالي.

وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 22 من بين 1218 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 25 من بين 1902 جامعة أفريقية بتقدم 3 مراكز ومحليا حصلت الجامعة على المركز السابع ضمن 70 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.

وأشار الجيزاوي، إلى تقدم جامعة بنها 261 مركزاً في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 45 مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يناير 2020 وأن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحثي العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.