خلال رئاسته مجلس الجامعة: "السعيد" يشيد بقيادات جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس.

واستهل السعيد الجلسة بتقديم التهاني لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس جامعة بنها، بالجهود المبذولة من جميع قيادات جامعة بنها "أكاديمية وإدارية"، خلال الفترة الصعبة الماضية، والعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الجامعة والطلاب.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل مجموعات عمل تضم نواب رئيس الجامعة وقيادات أكاديمية وإدارية لمتابعة الامتحانات يوميًا، فضلًا عن المتابعة المستمرة لأجهزة التعقيم وخطة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات.

وأعرب السعيد، عن تقديره للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية من أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية في هذه الفترة الحرجة.

واستعرض مجلس الجامعة الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020-2021 والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة 14 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021.

وتقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021 وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20/2/2021، وتستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021.

واستعرض المجلس مقترح تطبيق التعليم الهجين والعمل على تقليل الكثافة الطلابية خاصة في الكليات النظرية ذات الأعداد الكثيفة والمقرر تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.