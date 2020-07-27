نائب رئيس جامعة بنها يضبط حالة غش خلال جولته التفقدية للجان الامتحانات

تمكن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب من ضبط طالب وافد أثناء قيامه بالغش باستخدام الهاتف المحمول، خلال أدائه الامتحان بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وجرى عمل محضر غش للطالب وإحالة مراقبة الامتحان للتحقيق.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المغربي اليوم، لمتابعة سير الامتحانات بالكلية للمرة الثالثة منذ بدء الامتحانات، لمتابعة حيث اطمأن على انتظام لجان الامتحانات بالكلية وكذلك توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب، في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات، مؤكدًا وضع خطة للإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترول والإدارة الطبية وتواجد الأطباء والتمريض، وكذلك النظر في آليات التعامل مع الحالات المرضية والمشتبه بها للطلاب خلال فترة الامتحانات.