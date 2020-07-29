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محمود مسلم

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد وحدة رعاية المرأة بـ"طب بنها"

كتب:

حسن صالح
04:54 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أعمال وحدة رعاية المرأة التابعة للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي داخل كلية الطب، برفقة الدكتور حسام أمين وكيل الكلية لشؤون البيئة.

وأشادت مصطفى بالجهود المبذولة من قِبل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الوحدة، والعمل على محاولة توفير جهاز سونار خاص بالوحدة للكشف عن السيدات، وتخصيص أماكن الكشف والسونار وسحب العينة في مكان واحد.

وأكدت حرص إدارة كلية الطب على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه السيدات أثناء الفحص الطبي، والعمل على حل أي شكوى قد ترد بخصوص ذلك.

يذكر أن كلية طب جامعه بنها شاركت في المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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