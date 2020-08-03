تحركات مكثفة لمرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية والمستقلون يبحثون عن السند

شهدت الساحة الانتخابية زيارات مكثفة من قبل مرشحى ائتلاف الأحزاب الوطنية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن في مختلف دوائر محافظات مصر استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع إقامتها بعد عدة ايام.

ففي القليوبية ودوائرها شهدت زيارات من الائتلاف الذي يضم 5 مرشحين من مستقبل وطن وأبوسريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري رقم 6 رمز الصاروخ، للعديد من القرى والمدن للتهنئة بالعيد وحث المواطنين على المشاركة والنزول إلى صناديق الانتخابات.

ويتبارى في الانتخابات 60 مرشحا للفوز بـ 6 مقاعد للفردي، ويخوض المنافسة قائمة الائتلاف بقيادة مستقبل وطن وضمت "مصطفى النفيلى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة رقم 5 رمز السلم، ودكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية رقم 4 رمز السنبلة، ودكتور سيد حجازى رقم 1 رمز القلم، والمهندس سمير بيومى رقم 2 رمز الكتاب، والمهندس مصطفى الطربانى رقم 3 رمز الأباجورة، وأبوسريع إمام الصحفى بالأهرام رقم 6 رمز الصاروخ عن الشعب الجمهورى.

كما تضم الترشيحات 54 مرشحا بينهم 9 سيدات مابين مستقلين وأحزاب، فى الوقت الذى تم تخصيص 6 مقاعد أخرى للمحافظة فى القائمة الوطنية للأحزاب من أجل مصر الخاصة بالقاهرة ووسط الدلتا.

وانتشرت اللافتات الدعائية بصور وأرقام ورموز المرشحين بالميادين ومداخل ومخارج القرى والمدن وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحات دعاية انتخابية للمرشحين.

ففى قرى أجهور الكبرى وكفر منصور وبلتان بطوخ، مسقط راس نصيف الحفناوى وأبوسريع إمام ومصطفى النفيلى، مع عدد من القرى المجاورة لها مثل العبادلة وترسا وكوم الأطرون والعمار وبرشوم، تم عقد لقاءات وسط إجراءات احترازية مع كبار العائلات والشباب تم خلالها دعوتهم للمشاركة الانتخابية لاختيار الأصلح لخدمة الوطن.

وتشهد الساحة الانتخابية حاليا تحركات ولقاءات مكثفة من جميع المرشحين بنطاق المحافظة وانتشار اللافتات الدعائية بصور وأرقام ورموز المرشحين بالميادين ومداخل ومخارج القرى والمدن، كما تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحات دعاية انتخابية

وأكد مرشحو ائتلاف الأحزاب الوطنية في كل اللقاءات أن المشاركة في التصويت واجب وطني لاستكمال الاستحقاقات السياسية والوقوف خلف القيادة السياسية لمحاربة أعداء الوطن واستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وان الناخب عليه إختيار 6 مرشحين

في المقابل يخوض المرشحون المستقلون معركة شرسة بحثا عن تربيطات وتحالفات بين بعضهم البعض في مواجهة مستقبل وطن والشعب الجمهوري اعتمادا علي شعبيتهم في معاقلهم حيث يقوم كل مرشح بالبحث عن آخرين يدعمونه في قراهم ليقدم لهم الدعم في قريته

ومن هذه المحاولات تجد المرشح عصام عزوز من قرية مرصفا مركز بنها رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام الذي لديه القدرة على الحشد في مرصفا، وله قواعد شعبية في شبين القناطر، والتي ورثها من المرحوم محمد سالم عضو مجلش الشعب الأسبق، جيث يحاول إجراء ترتيب وتنسيق مع مرشحي شبين القناطر المستقلين بالإضافة الي هاني البحيصي في بتمده بنها.

فيما يحاول المرشح هاني عقيل حمدان البحيصي، من جزيرة "بلي"، والذي عنده قدرة على الحشد في الجزيرة أن ينسق مع محمد حسن سالم عاصي من كفر الصهبي شبين القناطر وكذلك منطقة العربان وصولا لميت كنانه بطوخ والتنسيق مع خالد عرمان مرشح مستقل.

أما دعاء سلام، مقيمة كفر مناقر ببنها، مرشحة المؤتمر، ومسقط رأس عائلتها بالرملة مركز بنها، فتعتمد على عملها بجامعة بنها وتقوم بالتنسيق بين مرشحي كفرشكر الـ 3، وتعتمد على بعض الشخصيات في عائلة سلام ببنها وشبرا والخانكة حيث يوجد للعائلة فروع هناك وتحاول التنسيق مع مرشحين هذه المناطق المستقلين.

أما حزب حماة وطن فله 3 مرشحين يمثلون 3 قطاعات هامة في القليوبية قليوب وطنان المرشح عبدالحكيم شداد، والذي لديه قدرة على التنسيق في منطقة طنان وقليوب والوصول لشبين القناطر والقناطر لوجود شقيقه نائب رئيس مدينة هناك واللواء رفعت تهامي والذي يمثل قطاع شبرا العريض ومروة غريب مدير كهرباء قها وتعتمد على العاملين بالكهرباء وخاصة في قطاعات بنها وكفرشكر وقها وشبين القناطر طوخ، وكذلك أصحاب المصانع والشركات لمساعدتها في الحشد والتمويل.

كما تجري محاولات للتنسيق مع المرشح السيد عزب كفرشكر الزومرنية ومحمد عبدالمجيد الأشهب اسيت كفرشكر.

أما المرشح أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز، من كفرفرسيس فله قاعدة ضعيفة من المحامين وحشده سيكون في قريته وفي الوحدة المحلية مرصفا، ويحاول التنسيق مع عصام عزوز وقرى الوحدة المحلية لسندنهور.

فيما يحاول حسن كامل صبيح عميد قوات مسلحة سابق، مقيم منشية النور ومسقط رأسه الشموت، إجراء محاولات للتنسيق مع مرشح مرصفا عصام عزوز وأحمد عبدالعزيز كفرفرسيس.

ويعتمد إبراهيم محمد إبراهيم الدهشوري طبيب بشري في الإدارة المركزية للطب العلاجي على مسقط رأسه في الرملة وقطاع الأطباء ولم يتضح له حتى الآن أي معالم لتحالفاته.

اما حنان حافظ من بنها مدير تموين شبرا، ومن حزب أبناء مصر، فتعتمد على العاملين في قطاع التموين فقط وهي القاعدة التي ستنطلق منها.

مرشحو الشيوخ بمطروح يلجأون إلى الفيديوهات.. والجماهير تتفاعل

وفي مطروح بدأ مرشحو مجلس الشيوخ بالإقليم، فى استخدام الفيديوهات لمخاطبة الناخبين وجذب انتباههم من خلال التعريف بأنفسهم وإبراز برنامجهم الإنتخابى، من خلال صفحات دشنوها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أكثر المواقع التى يتابها الجمهور فى مطروح.

البداية كانت من خلال المرشح المستقل محمد رحومه عبدالواحد على المقعد الفردى الوحيد بدائرة مطروح فى نشر فيديو تحدث لأول مرة من خلاله للناخبين عن نفسة وبرنامجه الإنتخابى وأبرز ما جاء فى حديثه، أنه ليس لديه عصا سحرية ولكن سيسعى جاهدا لإيجاد حلول لأهم المشاكل التى تعانى منها مطروح لدى المسئولين بمساعدة المتخصصين، كما تحدث صابر رفاد مرشح النور عن برنامجه وأنه به جزء تشريعى وآخر خدمى وآخر رقابى وهو ما تفاعل معه جمهور السوشيال ميديا.

ويتنافس 5 مرشحين على مقعد فردى فى مطروح منهم مرشح مستقبل وطن ومرشح النور و3 مرشحين مستقلين.

أمين مستقبل وطن بأسيوط يزور مطرانية منفلوط لدعم مرشحي الحزب واعتراضات على الزيارة: لا سياسة في الدين

وفي أسيوط يواصل حزب مستقبل وطن، عقد لقاءاته التنظيمية وجولاته على المراكز والقرى للدعاية لمرشحى الحزب ودعمهم في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

وفى سياق متصل نشرت الصفحة الرسمية لإيبارشية منفلوط زيارة أمين وقيادات حزب مستقبل وطن بأسيوط مطرانية منفلوط والتقوا بصاحب النيافة الانبا ثاؤفيلس، وذلك لعرض برنامج الحزب الانتخابى وطلب دعم الكنيسة في الانتخابات المقبلة.

ومن جانب آخر طالب نشطاء من رواد التواصل الاجتماعي عدم تدخل الكنيسه في السياسه

وعلق مايكل منير بقوله "الكنيسة ملهاش دعوة بالسياسة روحوا للناس اعملوا مؤتمرات فى البلاد أعلنوا عن برنامجكم الانتخابى وسيبوا الناس تختار، على فكرة الناس ملهاش نفس تنزل تنتخب".

فيما قال "شنودة كامل تادروس"، "مش دا إلى انتقدنا الإخوان بسببه خلط السياسة بالدين نيافتك مرشد روحي مش مرشد انتخابي".

وتساءل "ماركو أمير"، "أمال شاركنا في 30 يونيو ليه!!!!! مفيش دين في السياسة عايز يزور قداستك يبقي بعد ما يفوز أو لو في مناسبة دينية وليس سياسيه (انتخابات) كده خطأ جنبوا الكنيسة عن أي صراعات.

وفى سياق آخر أكد مصدر كنسى لـ "الوطن"، أن الكنيسة لاتدعم شخصا دون غيره والشئ الوحيد الذى تدعمه الكنيسة سياسيا هى الدولة وسيادتها وريسها".

وأوضح أن الكنيسة تفتح بابها لأي شخص يريد الدخول، ونتصور ونحطها على صفحة الكنيسة كزوار وضيوف وكل دورة انتخابية كل المرشحين بتيجي الكنيسة وبتظهر برنامجها الانتخابي وبيكون رأي الكنيسة فقط التمني لهم بالتوفيق لما فيه مصلحة البلد وأبنائه لكن من غير المعقول أن الكنيسة تعمل دعاية لمرشح بعينه وخصوصا أن الكنيسة لو تعرف من يومها وهي جانب وسطي محايد ولا تميل لمرشح بعينه، والسؤال هل فيه دعايا من إيبارشية منفلوط داخل الكنيسة أو مقطع يصور دعاية أفراد الكنيسة لحزب بعينه؟"

بالفيديو: مندوبو مرشح بالشيوخ يوزعون لعبا على الأطفال في الإسكندرية

وفي الإسكندرية وزع مندوبو المرشح سامح صلاح الشيمى، عن حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية رقم 1، ألعابا وهدايا على أهالى الإسكندرية والأطفال الصغار، ضمن الدعاية الانتخابية لدعم المرشح وحث المواطنين على انتخابه.

وتهافت الأطفال الصغار وأسرهم على السيارات الخاصة بالمرشح التي تقوم بعملية التوزيع في شوارع الإسكندرية لتعريف المواطنين بالنائب.

فيما انطلق عدد من السيارات الخاصة في شوارع الإسكندرية في شكل مسيرات من أجل دعم المرشح وائتلاف انتخابات مجلس الشيوخ وعددهم 7 مرشحين من رقم 1 إلى 7 وهم 6 أعضاء من حزب مستقبل وطن ومرشح واحد من الشعب الجمهوري.

نواب البرلمان يتحالفون لدعم مرشحي مستقبل وطن بالبحيرة

وفي البحيرة أعلن أعضاء مجلس النواب بالعديد من دوائر المحافظة، دعمهم لمرشحى حزب مستقبل وطن لانتخابات الشيوخ، وعقدوا المؤتمرات الانتخابية التى دعوا خلالها لانتخاب 7 مرشحين عن الحزب، ولاقت المؤتمرات إقبالا حاشدا من المواطنين الذين أعلنوا دعمهم لمرشحى مستقبل وطن، فى الوقت الذى تحالف فيه نواب البرلمان مع كبار العائلات والعُمد، لانتخاب المرشحين المشار إليهم، وجرى عقد لقاءات لتأكيد هذا الأمر.

فى كفر الدوار، نفذ النائبان محمود شعلان، ومحمد تمراز، عدة لقاءات ومؤتمرات لدعم 7 مرشحين للشيوخ عن حزب مستقبل وطن، فيما انصرف النائب الثالث محمود هيبة المنتخب عن النور، لدعم 4 مرشحين عن حزبه، وأكد متابعون أن حزب النور ليس له رصيد بالشارع البحراوى، سواء لنوابه بالبرلمان أو أعضاءه وقياداته.

وفى دمنهور أعلن نواب البرلمان عن تقديم الدعم لمرشحى مستقبل وطن، وكذلك العديد من نواب "إيتاى البارود، وادى النطرون، أبو حمص"، فيما اختلف القليل من النواب على دعم مرشحى الشيوخ، وتنوعت الاختيارات بين مرشحى الأحزاب، ولم يعلن أحد دعمه للمستقلين سوى نائب واحد فقط.

مرشحو الشيوخ بكفر الشيخ يفضلون المؤتمرات عن الدعاية الإلكترونية

وفي مجافظة كفر الشيخ يكثف مرشحو مجلس الشيوخ من جولاتهم الانتخابية ومؤتمراتهم في القرى، طلباً للدعم والتأييد، حيث استقبل على أحمد علي، البرلماني السابق، مؤتمراَ حاشداً لمرشحي مستقبل وطن المستقلين الـ3 بحضور قيادات الحزب.

كما استضاف البرلماني أيضاَ مرشحي القائمة الموحدة التي من بينها اثنين لحزب مستقبل وطن، ومرشحة واحدة عن حزب الإصلاح والتنمية، لكن لم تظهر بأى من المؤتمرات حتى الآن، معلناً عن دعم عائلته ومحبيه للمرشحين، وظهر العشرات من المواطنين، داخل المؤتمر دون إجراءات احترازية، بينما تولى عدد من الشباب، توزيع البوسترات التى تحمل اسم ورمز وصورة مرشحي الحزب، على القرى والعزب.

كما تجولت الدكتورة أميرة عبدالسلام زايد، المرشحة المستقلة ببعض القرى، وحرصت على مصافحة السيدات من كبار السن، وعقدت بعض اللقاءات مع عائلتها وفي بعض القرى.

كما حرص اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، مرشح حزب حماة وطن، على المقعد الفردي، على إجراء جولات مكثفة وعقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة، لحشد أصوات الناخبين، لاسيما في مراكز الحامول وبلطيم والبرلس وبيلا، والتي بها كتل تصويتية كبيرة، وأعلنت كبار عائلات بلطيم والبرلس، تأيديهم لهم، كما أجرى جولات على أصحاب المحلات ببلطيم، طلباً لدعمهم في الانتخابات.

فيما حرص مرشحا حزب النور، على تكثيف الجولات الانتخابية ببعض القرى التى بها تكتل لأعضاء الحزب، وحرصا على طبع صورهما ورمزهما معاً في بوسترات وجرى توزيعها على القرى وتعليق بعضها في الميادين والشوارع ببعض المدن والقرى.

وكثف المرشحان وليد سليمان وبرهان أحمد بدوي، من جولاتهما الانتخابية على بعض العائلات، حيث حرص الأول على إجراء زيارات عائلية لبعض عمد القرى في دسوق وبيلا، بينما حرص الآخير، عل طرق أبواب المحامين آملاً في الحصول على دعمهم، على الرغم من ترشح 4 محامين غيره.

فيما جابت سيارات تابعة للمرشح أحمد حسونة النحراوي، أخصائي ممتاز بالبنك الزراعي، القرى والعزب واستخدمت رسالة صوتية مسجلة بصوت فتاة تذيع السيرة الذاتية ورمزه الانتخابي.