ثلثا الشركات البريطانية تعمل بكامل طاقتها بعد كورونا

أفاد مسح اليوم الأحد، بأن ثلثي الشركات البريطانية تقول إنها أصبحت "تعمل بالكامل" بعد الإغلاق الشامل الذي فُرض بسبب فيروس كورونا، ارتفاعا من النصف في يونيو الماضي.

وقالت نسبة 21% من الشركات، التي استطلعت آراءها في النصف الأول من يوليو، إنها تعمل بشكل جزئي في ظل استمرار إغلاق بعض المقار.

وقال ألبيش باليجا الاقتصادي لدى اتحاد الصناعات البريطانية، أحد أكبر المجموعات الممثلة لمصالح الشركات في بريطانيا: "في ضوء إعادة الفتح التدريجي للشركات، تشير بيانات هذا الشهر على ما يبدو إلى نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".

لكنه أضاف أن شركات عديدة، وبخاصة في قطاعات التعامل المباشر مع المستهلكين، مازالت تكابد "أزمة مالية حادة".

وترفع بريطانيا، الإغلاق الشامل تدريجيا منذ مايو الماضي، وكانت أحدث خطوة كبيرة في الرابع من يوليو، عندما سُمح بإعادة فتح الفنادق والحانات والمطاعم.

غير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال إنه سيرجئ مواصلة تخفيف الإجراءات، والذي كان سيساعد بعض أماكن الفنون والترفيه، بسبب زيادة في حالات الإصابة.

وقالت الشركات في المتوسط إنها تعمل بنسبة 85% من الطاقة المعتادة بسبب التباعد الاجتماعي، مقارنة مع 72% عندما كانت قاعدة أشد صرامة تفرض مسافة مترين عموما بين الأفراد، سارية.

وقال اتحاد الصناعات إن الطلب الضعيف من المستهلكين مازال التحدي الأكثر شيوعا الذي تواجهه الشركات لاستئناف الأنشطة على نحو عادي. وقال أكثر من ثلثي الشركات إنه يحول دون العمليات العادية، بانخفاض طفيف من ثلاثة أرباع في يونيو.