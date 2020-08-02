 جدارية تخليدا لـ"طبيب الغلابة" في طنطا: اعمل الخير بصوت هادئ

حرص مجموعة من شباب الغربية على رسم جدارية "بورتريه" على سور كلية التربية، التابعة إلى جامعة طنطا، تحمل صورة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، والذي توفي الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل منزله في مدينة طنطا، وتم دفنه في مسقط رأسه في قرية ظهر التسماح، بمركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة.

وعمل الشباب يطلقون على أنفسهم فريق متطوعي الغربية، على رسم لوحة فيه رائعة تجسد عمل الطبيب الراحل والذي كان متخصص في أمراض الباطنة أثناء قيامه بالكشف الطبي على أحد الأطفال، داخل عيادته، وبجواره والدته، وصورة أخرى مجاورة يحمل فيه "طبيب الغلابة" حقيبته الصغيرة على كتفه، سيرا في الشارع.

وتتضمن البورتريه، بعض الكلمات، "كلما أعطيت بلا مقابل كلما رزقت بلا توقف"، "اعمل الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث هناك بصوت مرتفع"، وذلك تخليدا للراحل، والذي حظى بشعبية كبيرة بين أبناء مدينة السيد البدوي بصفة خاصة، وعلى مستوى محافظات مصر ودول العالم العربي بصفة عامة، وقام بنعيه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيح محمد بن راشد آل مكتوم.

وقرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي والمعروف بطبيب الغلابة على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا، بعد أن قدم نموذجا يحتذى به كطبيب مهموم بمعاناة مرضى الغربية والأمهم.