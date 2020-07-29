"الوزراء" عن طبيب الغلابة: نموذج للتضحية رغم عدم تقلده أي منصب

أشاد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بنعي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، الدكتور محمد مشالي، والشهير إعلاميًا باسم "طبيب الغلابة"، موضحًا أن خروج بيان خاص من مجلس الوزراء لنعيه يُثبت أن الدولة في تكريمها للمصريين لا تقف عند كون هذا المصري مسؤولا أو وزيرا أو محافظا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الدكتور محمد مشالي لم يتقلد أي منصب طوال حياته، وكان يكفيه فقط لقب "طبيب الغلابة"، كما أن مدبولي أصدر بيانا مستقلا بخصوص نعي هذا الطبيب لما قدمه لوطنه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تُقدر كل صاحب تضحية مهما كان تقلد منصبًا رسميًا أو لم يتقلد، "مشالي نموذج لشباب الأطباء والمصريين بشكل عام أنهم يكون عندهم سعي للتضحية من أجل البلد، والوطن أيضًا لن ينسى تكريم المواطنين الذين يضحون من أجله".