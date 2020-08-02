قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب، الثلاثاء المقبل، وذلك من التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرا بعد غد الثلاثاء، لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه كوم أشفين.

وأهابت الشركة، جميع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب، الثلاثاء المقبل، وذلك من التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرا بعد غد الثلاثاء، لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه كوم أشفين.

المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.