التموين عن "انفجار قنا": اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك السيارة

قال أحمد السيد وكيل وزارة تموين قنا، إن السيارة التي انفجرت المحملة بـ31 طن غاز بيوجاز الخاص بتعبئة الأسطوانات المنزلية، قادمة من أسوان وفي طريقها إلى محافظة أسيوط، مشيرا إلى أن السائق انحرف عن مساره حيث كان من المقرر السير على الصحراوي الغربي لكن دخل في قرية التواضع.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن السيارة تتبع شركة بتروجاز، اتضح أنها كانت في طريق مبني بمنطقة صحراوي غير مرخص يستخدم في تعبئة البوتاجاز بشكل غير قانوني، واصطدم في شيء لم يتضح حتى الآن، وانفجرت أداة إصابة السائق واثنين آخرين.

وكشفت مديرية التموين اتخذت إجراءات قانونية ضد مالك سيارة التعبئة وهو أحد مصابين الحادث، وصاحب الموقع بالتنسيق مع مباحث التموين.

وكشف التحريات الأولية أنه في أثناء القيام بعمليه التعبئة انفجرت إحدى الأسطوانات واندلعت النيران في السيارة، المحملة بالغاز تبعها بعد ذلك انفجار الأسطوانات وتطايرها.