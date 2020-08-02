حكاية محمود وسمر.. عشيقان تخلصا من الزوج في فاقوس لممارسة الرذيلة

"محمود وسمر" حكاية بدأت بنظرات إعجاب وانتهت بخيانة وقتل، إذ شارك الاثنان في جريمة بشعة بتخلصهما من الزوج، ليخلو لهم الجو لاستمرار علاقاتهم غير الشرعية.

تفاصيل الجريمة المروعة بدأت قبل ٦ أشهر، وتحديدا في قرية النمروط التابعة لمركز شرطة فاقوس في الشرقية، ذهب العشيق محمود إلى منزل، المجني عليه، مصباح إبراهيم، خفير نظامي بمركز فاقوس ليساعده الأول في حل مشكلة عائلية، وهنا وقع نظره على زوجة المجني عليه "سمر"، وتبادل الاثنان نظرات الإعجاب وتحولت سريعا إلى لقاءات عاطفية.

كان العشيق يذهب إلى سمر في أثناء غياب زوجها عن المنزل في فترة عمله، وتطورت إلى علاقة غير شرعية بين الاثنين، وتردد العشيق على منزل الزوجة كثيرا لإقامة معها علاقة غير شرعية في غياب زوجها، حتى قرر الاثنان التخلص من المجنى عليه وقتله ليخلو لهما الجو لاستمرار تلك العلاقة.

وجاءت الخطة طبقا لما جاء في محضر الشرطة، أن المتهم كشف عن ملابسات الجريمة، حيث قال إنه استدرجه بحجة تعليمه السباحة، وانقض على المجني عليه وخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر.

وأكدت الزوجة ما جاء على لسان المتهم العشيق، وجرى التحفظ عليهما، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت منذ قرابة 5 أيام، بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "مصباح إبراهيم " 37 سنة، خفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بقرية "النمروط" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، غارقًا في مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية بين "سمر" 31 سنة، ربة منزل زوجة الخفير، و"محمود" 40 سنة، مقيم بقرية النمروط، من ذات القرية وعلى صلة صداقة بالمجني عليه، واتفقا معًا على التخلص منه لكي يحلو لهما الجو، فقام عشيقها باستدراجه بحجة تعليمه السباحة، وانقض على المجني عليه وخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر، وألقي القبض على الزوجة وعشيقها.