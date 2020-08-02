حرارة الجو تتسبب في غياب التجمعات واستمرار غلق المتنزهات بالأقصر

شهدت شوارع محافظة الأقصر، لليوم الثالث على التوالي، خلوها من تجمعات المواطنين وطلك بسبب حرارة الجو الكرتفعة التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي وتسببت في تفضيل المواطنين المكوث في منازلهم.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها على كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة في الأقصر، وأغلق عددًا منها وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة في ثالث يوم لعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت القرارات التي شدد عليها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات مع أيام العيد، والاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد‪.

ومنعت قوات الأمن أعدادًا كبيرة من الأهالي من التوافد على المقابر والمدافن، لمنع زيارات وتجمعات المواطنين إليها وغلق مداخلها أيضًا، وذلك تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وناشدت المحافظة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات والاجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.