الجيش الليبي: الصراعات تتسع بين أجنحة الميليشيات في طرابلس

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن المواطن الليبي في طرابلس بدأ يتململ من ممارسات المرتزقة وانفلات الميليشيات، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المحجوب، أن مصالح الميليشيات في طرابلس متناقضة لذلك اندلعت الاشتباكات بينهم، والصراعات تتسع بين أجنحة الميليشيات في طرابلس على خلفية الإيدلوجية ومحاولة فرض السيطرة، مشيرا إلى أن الأتراك يدربون المرتزقة السوريين والأجانب في طرابلس بدلا من تدريب قوات ليبية.

وتابع: "تركيا أقامت لها منطقة خضراء في طرابلس الأمر الذي أثار غضبا شعبيا".