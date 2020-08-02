الزراعة: الأراضي خط أحمر.. والتعدي عليها جريمة في حق المجتمع

قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنَّ غرفة عمليات وزارة الزراعة منعقدة على مدار الساعة بناء على تعليمات وتكليفات وزير الزراعة السيد القصير.

ولفت إلى أنَّ غرفة العمليات منعقدة منذ وقفة عيد الأضحى لمتابعة التعديات والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي وغرف العمليات بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وغرف العمليات الفرعية بالإدرات الزراعية وجميع مسؤولي حماية الأراضي في الجمعيات الزراعية المكلفين بالإشراف على زمام ومتابعة التعديات.

وأضاف "عيسى"، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ هدفنا هو المحافظة على كل شبر من الأراضي الزراعية لأنّها ثروة قومية والحفاظ عليها واجب وطني من الجميع، مشددًا على أنَّها خط أحمر والتعدي عليها جريمة في حق الأجيال القادمة، لذا لابد من تكاتف الجميع للحفاظ عليها.

وتابع أنَّه يتمّ التنسيق مع مديريات الزراعة من خلال الخط الساخن وفاكس في الإدراة المركزية لحماية الأراضي والمتابعات المستمرة من المشرفين المتواجدين منذ يوم وقفة عيد الأضحى وحتى الآن، مشيرا إلي أننا رصدنا في أول أيام العيد 12 حالة تعدي وتم التعامل الفوري معها وإزالتها في المهد بالكامل بالتنسيق مع الوحدات المحلية التي تشارك بالمعدات والأجهزة ووزارة الداخلية التي تؤمن اللجنة الخارجة للإزالة.

واستكمل أنَّه في اليوم الثاني من العيد جرى رصد 5 تعديات بمساحة 4 قراريط و21 سهمًا، مبينًا أنَّ ذلك يدل على يقظة مهندسي حماية الأراضي، ورجال الإدراة المركزية لحماية الأراضي والعاملين في مديريات الزراعة ورؤساء الأقسام، لافتًا إلى أنَّه جرى رصد 4 حالات اليوم فقط وتمّ إزالتها بشكل كامل.