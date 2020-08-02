عيسى: التعديات على الأراضي الزراعية تراجعت بنسبة 98% بعد قرار الوزراء

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية المصرية أمن قومي وخط أحمر والتعدي عليها ممنوع منعا باتا، لافتا إلى أن هناك آليات للإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية من خلال الخط الساخن 19561، أو من خلال الفاكس 33374364 وهو موجود على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات ويتم التعامل فورا.

وأضاف عيسي، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه عندما ترد لنا الشكوى يتم التعامل معها فورا وإبلاغ وزارة الزراعة والمسؤولين عن الحالة التي تم فيها التعدي والنزول فورا بصحبة الشرطة التي تؤمن والوحدة المحلية التي تدبر المعدات، وبعد الإزالة يتم عمل محاضر وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية فورا والتي تعد ردع طبقا لقرار رئيس الوزراء 941 الذي صدر في شهر مارس الماضي.

وأكد أن التعديات على الأراضي الزراعية قلت بنسبة 98% نتيجة الردع القوي الذي تتخذه الدولة ضد المخالفين، مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها حتى لا يعرض المواطن نفسه للإحالة للنيابة العسكرية والعقوبة.