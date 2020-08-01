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الزراعة ترصد 12 حالة تعد على الأراضي وتحيل المخالفين للنيابة العسكرية

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محمد عزالدين
11:01 ص | السبت 01 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنّ غرف العمليات تعمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة ON، أنّه جرى رصد 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وتم التصدي وإزالتها في المهد وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأوضح أنّ الوزارة تتخذ الإجراءات كافة لردع أي مخالفين، محذرًا من تحرير محاضر إثناء الإزالة مع الإحالة إلى النيابة العسكرية.

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