ذبح 6 آلاف أضحية للمواطنين في مجازر الزراعة مجانا

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعده الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، بشأن إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التقرير أنّ إجمالي المذبوحات 6 آلاف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الأول تليها القاهرة ثم سوهاج والجيزة وكفر الشيخ.

وأضاف محروس أنّ الذبح ما زال مستمرا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي يتجاوز عددها 400 مجزر على مستوى الجمهورية، تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.