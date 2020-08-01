مخالفات أول يوم العيد.. لحوم فاسدة وذبح خارج المجازر وتلوث نهري

حررت قوات الأمن عددًا من محاضر المخالفات التي وقعت خلال الساعات الماضية، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية البيئة والثروة الزراعية والسمكية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمّ ضبط "3 محلات جزارة وثلاجتي لحوم دون ترخيص" بمضبوطات بلغت 7.055 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والذبح خارج المجازر بنطاق محافظة القليوبية.

وفي مجال حماية البيئة من عوادم السيارات، تمّ ضبط 33 سيارة بنطاق محافظة القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات وانبعاث أدخنة كثيفة منها.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، تمّ ضبط 42 قضية و9 مخالفات للوحدات النهرية و50 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية.

كما عملت قوات الأمن على تأمين تنفيذ 49 قرار إزالة بالتعدي على الري والصرف ونهر النيل والأراضي الزراعية بنطاق محافظة القليوبية.

وفي مجال الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تم ضبط 9 قضايا عدم ارتداء الكمامات الوقائية.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات بعد تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.