فريق من الأدلة الجنائية يعاين موقع انفجار أبوتشت

انتقل فريق الأدلة الجنائية، بمديرية الأمن في قنا، إلى موقع حادث انفجار سيارة غاز صب ونحو 500 أسطوانة بوتاجاز في منطقة صحراوية في مركز أبوتشت، شمال قنا.

وقال مصدر أمني، إن فريق الأدلة الجنائية يعكف حاليا ومعه فنين في شركة بتروجاس، لمعرفة الأسباب الحقيقة للانفجار الهائل الذي وقع فجر اليوم في صحراوي قرية النواهض بمركز أبوتشت.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن احتراق السيارة المحملة بأسطوانات البوتاجاز، بعد تطاير الأنابيب، فضلا عن احتراق كابينة وعجلات السيارة التي كانت تحمل 31 طن غاز صب، والتي سبب اشتعال النيران وانفجار المكان.

وأشار إلى أن عمليات الإطفاء استغرقت ساعتين متواصلتين، تبعها عمليات التبريد من قبل رجال الإطفاء لمدة ساعتين آخرين.

كان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد بانفجار عربة محملة بغاز صب (بيوجاز)، بقرية النواهض بلاد المال، على الطريق الصحراوي، ونقل 3 مصابين سائق العربة واثنين آخرين إلى مستشفى أبوتشت، كما تمت السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء.