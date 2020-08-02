"التموين" تعلن انتظام عمل المخابز في المواعيد الرسمية

تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظات الجمهورية وعلى مدار الثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، بانتظام عمل المخابز وفي المواعيد الرسمية، كما جرى إنتاج وتجهيز كل الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وصرفها للمواطنين منذ الصباح الباكر، ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وأكدت غرفة عمليات التموين انتظام العديد من المنافذ التموينية، في العمل منذ الصباح الباكر؛ لصرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس، والتي تمتد حتى نهاية الشهر منعاً للتكدس أو الزحام أمام المنافذ.

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة قيام كل السادة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية في المحافظات، بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية؛ لضمان التأكد من انتظام العمل في كل المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكل السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم؛ للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتواصل فروع شركتي الجملة "العامة/المصرية" في المحافظات العمل على تسليم السلع التموينية لأصحاب المنافذ التموينية، لاستمرار اعمال صرف السلع للمواطنين بانتظام.

وشدد المصيلحي على أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كل الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين كل الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين، خلال هذه الفترة.

ومن ناحية أخرى أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة البنوك المعنية وذلك لسداد كافة مستحقات اصحاب المخابز عن الأيام الماضية والتى تمثل تكلفة انتاج الخبز البلدى والتى تم صرفها للمواطنين.