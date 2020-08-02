قبل الشراء.. قارن بين الفئات المانيوال الأكثر مبيعا في السوق المصري

داخل عالم السيارات تأتي العديد من المفارقات والمقارنات، ودائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن الطُرز والعلامات التجارية الرائدة والمميزة في الصناعة العالمية، بحثًا عن التميز والراحة.

شيري أريزو 5

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 114، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولًا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7 لترات من الوقود، وبلد المنشأ هي الصين.

وتأتي السيارة المانيوال بفئتين في السوق المصري، ويبدأ سعرها في السوق من 167 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 168 ألفًا.

جيلي امجراند

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 107، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 165 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولًا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 10.5 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6 لترات من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وسعر السيارة في السوق المصري 189 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

تضم السيارة محركاً بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 86، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12.5 ثانية.

وبالسيارة ناقل سرعة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.4 لتر من الوقود.

وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 166.400 جنيه، ويصل إلى 171.600 جنيه لأعلى فئة.