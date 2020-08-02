موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 واعتماد النتيجة   

يترقب جميع طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي من المقرر ظهورها الأربعاء المقبل، الموافق 5 أغسطس عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان صرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، في وقت سابق لـ "الوطن" أنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، تمهيدا لإعلانها في اليوم التالي.

وترصد "الوطن" لطلاب الثانوية العامة، خلال التقرير التالي موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم، ورابط الحصول عليها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ، على مدار الساعة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بيانات الطالب والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ـ الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة على صفحة الوطن من هنا.

ـ تسجيل بيانات الطالب.

ـ كتابة الاسم رباعي .

ـ تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ـ اختيار الشعبة المنتمي اليها الطالب، علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

ـ تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ـ كتابة البريد الالكتروني.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

كما يمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلاله.

إعفاء أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي في التنسيق

صرح المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، أنه لا يوجد أي تغيرات بقواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.

التسجيل في اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالي هنــا.

وأكدت الوزارة، على أن جميع الطلاب سيحصلون على حقوقهم دون الخضوع لأي ظلم، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، موضحة أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع الالتزام بما وضعته الوزارة من نماذج، مع التأكيد على أهمية المراجعة من أجل المصلحة العليا للطالب.

وكان أدى 652289 طالبا امتحانات الثانوية العامة بـ2212 لجنة أساسية، و56591 لجنة فرعية، والتي تم تأجيلها 14 يوما عن الموعد الأصلي الذي سبق تحديده لها، وسط اجراءات احترازية مشددة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.