إضافة 6 كليات جديدة لموقع التنسيق أمام طلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس أرسل لمكتب التنسيق 6 كليات جديدة حتى الآن، سيجرى إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها، موضحا أن المعدلات والحد الأدنى للقبول بالكليات قد يتعرض لبعض التغيير، نتيجة لاختلاف المجاميع بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الكليات التي جرى إضافتها للموقع، هي "العلاج الطبيعي جامعة بنها، وطب الأسنان جامعة السويس، وطب البيطري جامعة العريش، والحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي، والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح، وحاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات" بالمحافظات المختلفة.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالي.

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