تظلمات الثانوية العامة 2020.. موعد وأسعار وضوابط استقبال الطلبات

تظلمات الثانوية العامة 2020.. أبرز ما يبحث عنه طلاب الثانوية عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، والتي أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم اقتراب موعدها بعدما جرى الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح سابق، لـ"الوطن"، إنّ من المقرر أن يُجرى الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2020 ثانِ أيام العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تنتهي يوم الاثنين 3 أغسطس.

إذ من المقرر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، وتُعلن رسميًا يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

وفي تصريح لـ"الوطن"، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة ستبدأ بإبلاغ أوائل الثانوية العامة رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن يتم اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإبلاغم في اليوم نفسه، ليتم إعلانها رسميًا يوم الأربعاء.

موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020

وعادة ما يجرى فتح الباب لتقديم طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد إعلانها رسميًا بثلاثة أيام، إذ تكون متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان الدور الأول سواء حصل على على مواد أو على درجات قليلة أو في حالة الرسوب.

أسعار تظلمات الثانوية العامة 2020

ومن المقرر ألا يكون هناك أي تغيير في أسعار تظلمات الثانوية العامة هذا العام، إذ يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم بشأنها، بحسب ما كان ساريا في العام الماضي.

ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة 2020

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت عددًا من الضوابط لإجراء تظلمات الثانوية العامة خلال العام الماضي، نستعرضها كنموذج استرشادي للطلاب على النحو التالي:

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في حالات وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

- يحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

- عادة ما تظهر نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة بعد 3 أيام فقط من تقدم الطالب بالتظلم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ولمعرفة النتيجة فور ظهورها يمكنك بالدخول إلى صفحة عرضها من موقع الوطن: نتيجة الثانوية العامة 2020.