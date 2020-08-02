إسرائيل تسجل 625 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسجيل 625 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل للإصابات اليومية منذ ما يقرب من شهرين، وذلك عقب إجراء 7 آلاف و736 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الاحتلال، أن 340 مريضًا في حالة خطيرة، في حين جرى وضع 96 مصابًا بالفيروس على أجهزة التنفس الصناعي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 531 وفاة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أن معدل العدوى بكورونا المستجد في إسرائيل مازال فوق 8%.

وذكر مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة كورونا المستجد في إسرائيل، في بيان، أن عدد الاختبارات التي أجريت قليل للغاية مقارنة بتلك التي أجريت خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى تسجيل عدد قليل من الإصابات المؤكدة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت، أمام المقر الرسمي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنزله الخاص في قيصرية وتقاطعات في مختلف أنحاء إسرائيل، في أحدث موجة من الاحتجاجات التي تطالبه بالاستقالة على خلفية اتهامه في قضايا جنائية ولسوء إدارته لملف جائحة كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، في نسختها باللغة الإنجليزية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي نشرت أعدادا كبيرة من الأفراد، وافقت على المظاهرة والمسيرة، وقالت إنها ستسمح بالاحتجاج للجميع لكنها "لن تتسامح مع أي اضطرابات في النظام العام".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن آلاف المحتجين من حركة "العلم الأسود" تجمعوا في حوالي 260 نقطة في مختلف أنحاء إسرائيل، لسادس يوم سبت على التوالي.

وقال متظاهرون في تل أبيب، إنه جرى رشهم برذاذ الفلفل من قبل شخصين على دراجة نارية.

وكان 5 متظاهرين أصيبوا بجروح، الأسبوع الماضي، بعد تعرضهم لهجوم مضاد من قبل متظاهرين من اليمين المتطرف.

وجرى اتهام الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ونشر وحدات مكافحة الشغب، وكذلك الضباط السريين، والوحدات المركبة ومدافع المياه.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يواجهه تهما جنائية وهو في منصبه، ولكنه من الناحية القانونية غير ملزم بالاستقالة من منصبه إلا حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو، اتهامات بتلقي رشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش امتيازات مختلفة بالخلاف للقانون.

كما يواجه نتنياهو تهمًا بالاحتيال وخيانة الأمانة من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وقالت النيابة، إن نتنياهو تورط كذلك في خيانة الأمانة من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بالحصول على تغطية صحفية إيجابية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأشار المركز الإسرائيلي، إلى أن رقم الإصابات الجديد لا يعكس الصورة الحقيقة لمعدل الإصابات في إسرائيل.