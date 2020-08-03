حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الثور الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس، تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في عصبيتك ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.