لتلقي طلبات تصالح البناء المخالف استمرار العمل بكفر الدوار خلال العيد

وجه اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، باستمرار العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال طلبات تصالح المواطنين في مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م.

وتابع منذ قليل، رئيس المدينة سير العمل بالمركز التكنولوجي، وموقف طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، مشددًا على تسهيل الإجراءات بجانب اتباع إجراءات الوقاية اللازمة.

كما وجه "مرزوق" بالعمل على تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة الاستفادة من القانون لتقنين أوضاعهم، لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء، موجهًا في الوقت نفسه بتسهيل الإجراءات للمواطنين وفقًا للقانون، وكذلك تفعيل التواصل المباشر معهم للرد على استفساراتهم حول القانون ولائحته التنفيذية.