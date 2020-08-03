مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الإثنين 3 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:38

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء 08:13

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:39

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء 08:22

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:36

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:16

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:34

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء 08:15

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:35

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء 08:13