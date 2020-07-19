مديرة صندوق النقد: تعافي الاقتصاد العالمي مرهون بوجود لقاح كورونا

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه بالرغم من أن العالم لم يخرج من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولم يصل للتعافي إلا أن بعض الاقتصاديات حققت نموًا نسبيًا، فثلاثة أرباع العالم يعود الآن للعمل بشكل تدريجي وحذر بعد تطبيق إجراءات احتواء الوباء بما يُحقق بعض الانعاش للنشاطات الاقتصادية، وذلك خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".

وضربت "جورجيفا"، مثالاً عن الاقتصاديات التي حققت نمواً نسبية بالاقتصاد الصيني، "حصلنا مؤخراً على بيانات الصين للربع السابق من العام، والتي تُظهر أن الصين تخطت توقعاتنا الأولية"، لكن مدير الصندوق عادت وأكدت أنه بالرغم من ذلك علينا الاعتراف بأن التعافي سيكون جزئيا فقط خلال العام الحالي والقادم أيضا، ليس ذلك فقط بل وغير منتظم وبشكل نسبي، "سيكون نموا غير منتظم، فقد يرتفع في بعض البلدان والقطاعات وينخفض في بلدان وقطاعات أخرى".

وبررت أسباب ذلك لوجود فيروس كورونا، فذكرت أن الوباء مازال موجودا بيننا، مشددة على أن أي تقدم في نمو الاقتصاد العالمي وعودته لكفاءته مرهون بوجود اكتشاف طبي يوفر للعالم علاجا ولقاحا، "حينها يمكن اعتبار كورونا في عداد الماضي لكن حتى الآن علينا التعايش مع الفيروس حتي يظهر اللقاح"، مطالبة بضرورة توحيد وتضافر الجهود لتقوية أنظمة البلدان الصحية حتى يطمئن الناس أنهم سيحصلون على الرعاية المطلوبة، مشددة على أنه كلما كانت إجراءات إعادة فتح الاقتصادات حكيمة للحماية من الوباء، كلما زادت فرصة التعافي الاقتصادي.