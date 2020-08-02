بدء استقبال الزائرين لدير الشهيد مارجرجس بالرزيقات الإثنين المقبل

أعلن دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات، التابعة لمدينة أرمنت، جنوب غرب الأقصر، تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي للدير، عن بدء استقبال الزائرين من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع على أن تبدأ الزيارة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءًا.

وأوضح المشرفون على الدير، أن الزيارة تقتصر على المزار فقط، لأخذ بركة الدير، بدون حضور القداسات، أما بالنسبة لإتمام سر العمودية المقدس يتم الاتصال بالرقم التالي؛ "‪01274777065‬‏" وذلك لحجز الميعاد مسبقًا.

وشددوا على ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي، مع امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في حرارة الجسم وسعال أو التهاب بالحلق أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير نهائياً للحفاظ على الآخرين.