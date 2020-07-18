مرسى مطروح تتوعد الممتنعين عن سداد رسوم فحص المباني المخالفة بالإزالة

أكد وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، ضرورة توجه المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم إلى الإدارة العامة للأملاك بمحافظة مطروح، لسداد الرسوم واستكمال باقي الإجراءات.

وقال "عبدالرازق"، اليوم، إن جميع الكشوفات التي وُضعت على لوحة الإعلانات في المحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح والصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تتضمن المستحقين للدفع بملفات التقنين بنطاق مدينة مرسى مطروح طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة، وعليهم التوجه إلى أملاك المحافظة والسداد قبل 31 يوليو الجاري.

وأضاف "عبدالرازق" أن من يمتنع عن سداد الرسوم سيتم صدور قرار إزالة بشان المبنى الخاصة به.