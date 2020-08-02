كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الشفاء من كورونا بالسعودية إلى 24008

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.097.682 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 690.047 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 11.375.462حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من الوباء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 240081 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، لتصل حصيلة الإصابات بالوباء إلى 278835 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة.

وعلى صعيد آخر، أكدت الوزارة السعودية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة. وكانت الصحة السعودية، أكدت أمس السبت أيضا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن، مضيفة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، اليوم، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة.

الصحة القطرية تعلن تسجيل 196 حالة إصابة جديدة بالوباء

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 196 حالة إصابة جديدة، وشفاء 201 حالة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 107779 بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأردنية الرسمية "بترا".

الإمارات تقترب من تسجيل 61 ألف إصابة بالوباء

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 42428 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 239 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60999 حالة.

وقالت وزارة الصحة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة إنه تم تسجيل شفاء 360 حالة جديدة لمصابين بالوباء، لتبلغ حصيلة التعافي من كورونا المستجد 54615.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الوباء في الكويت إلى 59213 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 67911 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، لتصل حصيلة الوفيات الوباء 457 حالة.

وقالت الوزارة الكويتية، في وقت سابق اليوم، إنه تم تسجيل شفاء 688 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي، إلى 59213 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ463 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و144 حالة لغير الكويتيين، مشيرا - حول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة- إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 129 حالة ليصبح إجمالي جميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية8241 حالة.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2041 مسحة، ليرتفع إجمالي الفحوصات 509561.